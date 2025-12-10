Матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между Атлетиком Бильбао и ПСЖ завершился без голов. Поединок прошел на арене Сан-Мамес Баррия, где команды так и не смогли открыть счет — 0:0.

Украинский защитник ПСЖ Илья Заборный начинал игру среди запасных, однако вышел на поле после перерыва и провел второй тайм. российский вратарь парижан Матвей Сафонов отыграл весь матч.

В седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ отправится в Лиссабон на игру со Спортингом. Поединок запланирован на вторник, 20 января. На следующий день Атлетик на выезде сыграет с итальянской Аталантой.

Лига чемпионов — Общий этап, 6 тур

Атлетик (Бильбао, Испания) — ПСЖ (Париж, Франция) 0:0

