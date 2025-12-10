Забарный впервые вышел на поле вместе с Сафоновым. ПСЖ не смог обыграть Атлетик.
Встреча завершилась со счетом 0:0
32 минуты назад
Матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между Атлетиком Бильбао и ПСЖ завершился без голов. Поединок прошел на арене Сан-Мамес Баррия, где команды так и не смогли открыть счет — 0:0.
Украинский защитник ПСЖ Илья Заборный начинал игру среди запасных, однако вышел на поле после перерыва и провел второй тайм. российский вратарь парижан Матвей Сафонов отыграл весь матч.
В седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ отправится в Лиссабон на игру со Спортингом. Поединок запланирован на вторник, 20 января. На следующий день Атлетик на выезде сыграет с итальянской Аталантой.
Лига чемпионов — Общий этап, 6 тур