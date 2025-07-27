Защитник сборной Украины Илья Забарный возглавил рейтинг молодых центральных защитников до 23 лет по количеству передач в финальную треть поля среди топ-5 европейских чемпионатов.

Украинец, выступающий за Борнмут, сделал 295 таких передач, и это лучший показатель среди игроков его возраста. Немного отстает его бывший одноклубник Дин Хейсен, у которого на одну передачу меньше.

Третье место в списке занимает Пау Кубарси из Барселоны с 287 точными передачами в завершающую треть поля.

В сезоне-2024/25 Забарный провел за Борнмут 39 официальных матчей, отметившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Забарный станет первым большим трансфером ПСЖ этим летом.