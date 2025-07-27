Забарный занял первое место в рейтинге среди защитников из топ-чемпионата по важному показателю
Украинец выполняет больше всего передач в финальную треть поля
20 минут назад
Защитник сборной Украины Илья Забарный возглавил рейтинг молодых центральных защитников до 23 лет по количеству передач в финальную треть поля среди топ-5 европейских чемпионатов.
Украинец, выступающий за Борнмут, сделал 295 таких передач, и это лучший показатель среди игроков его возраста. Немного отстает его бывший одноклубник Дин Хейсен, у которого на одну передачу меньше.
Третье место в списке занимает Пау Кубарси из Барселоны с 287 точными передачами в завершающую треть поля.
В сезоне-2024/25 Забарный провел за Борнмут 39 официальных матчей, отметившись одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Забарный станет первым большим трансфером ПСЖ этим летом.
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