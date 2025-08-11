Павел Василенко

Луганская Заря в Киеве принимала Кудривку в рамках второго тура Украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В середине первого тайма отличился полузащитник Зари Роман Саленко, для которого этот гол стал дебютным в УПЛ.

На 48-й минуте Кудривка отыгралась благодаря точному удару нападающего Артема Легостаева, а через восемь минут Джордан принес Зари три очка.

Заря после двух туров имеет четыре зачётных пункта и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Кудривка за две игры набрала три балла и находится на седьмой позиции.

В следующем туре луганская команда примет Кривбасс. Встреча запланирована на 18 августа, начало игры в 18:00.

Кудривку в третьем матче чемпионата Украины ждет домашняя игра против СК Полтава. Поединок состоится 17 августа и начнется в 13:00.

УПЛ, 2-й тур

Заря – Кудривка – 2:1

Голы: Саленко, 22, Джордан, 56 – Легостаев, 48.