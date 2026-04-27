Сергей Разумовский

В 25-м туре украинской Премьер-лиги Заря на своем поле уверенно обыграла Верес со счетом 2:0. Поединок, который состоялся в Киеве, завершился заслуженной победой луганской команды, которая в течение встречи выглядела более организованно и эффективно использовала свои моменты.

Счет в матче был открыт уже на 18-й минуте, когда эффектным голом отметился Слесарь. Этот мяч позволил Заре взять игру под свой контроль и действовать значительно спокойнее в дальнейшем. Во втором тайме луганчане закрепили свое преимущество: на 60-й минуте мяч в ворота Вереса отправил Вантух, установив окончательный результат встречи.

До этого, в начале второго тайма, Пилип Будковский сумел забить, однако этот гол не был засчитан из-за положения вне игры. Из-за этого нападающий Зари не смог улучшить свои показатели в бомбардирской гонке чемпионата. На данный момент у него 10 забитых мячей в сезоне и он продолжает уступать форварду Динамо Матвею Пономаренко, в активе которого 11 голов.

Благодаря этой победе Заря набрала 35 очков и укрепила свое турнирное положение. Луганский клуб теперь опережает десятый Верес на шесть баллов. Кроме того, преимущество над Кудривкой составляет уже 14 очков, что является очень комфортным запасом на финише сезона.

Фактически нынешняя ситуация означает, что Заре достаточно набрать лишь одно очко в последних пяти турах, чтобы окончательно гарантировать себе избежание участия в переходных матчах. Таким образом, команда сделала еще один важный шаг к спокойному завершению чемпионата без угрозы борьбы за выживание.

УПЛ, 25-й тур

Заря – Верес 2:0

Голы: Слесарь, 18, Вантух, 60

Заря: Сапутин, Жуниньо, Джордан, Яньич, Малыш, Кушниренко (Ба, 79), Попара (Дришлюк, 79), Анджушич, Слесарь (Горбач, 89), Будковский (Задорожный, 89), Вантух.

Верес: Горох, Стамулис, Ципот (Корнийчук, 87), Чечер, Смиян, Клёц (Нийо, 68), Фабрисио (Годя, 68), Бойко, Байя (Шарай, 35), Стень (Ндукве, 46), Гонзалвеш.

Предупреждения: Клёц, 44, Шарай, 87