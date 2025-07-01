Новичок Металлиста 1925 Денис Антюх в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, что мог оказаться в харьковском клубе раньше, если бы Заря согласилась на предложение.

«Мог оказаться в Металлисте 1925 еще зимой? Да. Это было возможно, но клубы не сошлись по компенсации, которую нужно заплатить. Насколько я знаю, Металлист 1925 предлагал 100 тысяч, а Заря хотела 800.

Я пообщался с руководством клуба и на тот момент главным тренером Патриком ван Леувеном, и они все мне рассказали об этой команде. Плюс здесь играет много моих друзей, и от них также были только положительные отзывы изнутри. Понял, что это интересный и амбициозный проект, поэтому принял решение переходить в Металлист 1925».