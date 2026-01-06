Сергей Разумовский

Манчестер Юнайтед определился с составом временного тренерского штаба на ближайший матч чемпионата. Как сообщает официальный сайт клуба, ассистентом исполняющего обязанности главного тренера Даррена Флетчера на поединок 21-го тура АПЛ против Бернли станет Джонни Эванс. Для болельщиков это хорошо знакомое имя: Эванс в прошлом выступал за Манчестер Юнайтед на позиции защитника и даже выходил на поле в 2025 году, так что теперь будет помогать команде уже с тренерской скамьи в важной игре календаря.

Кроме Эванса, в штаб на эту встречу также привлечены Трэвис Биннион и Алан Райт. Биннион ныне работает в клубной структуре и возглавляет команду Манчестер Юнайтед U-21, а его присутствие в штабе первой команды на матч АПЛ выглядит логичным шагом в переходный период, когда клуб мобилизует внутренние ресурсы. Алан Райт также войдет в тренерскую группу на игру с Бернли, чтобы усилить штаб в подготовке и во время самого матча.

Такие кадровые решения непосредственно связаны с изменениями на главной тренерской позиции. Ранее Манчестер Юнайтед уволил Рубена Аморима, после чего обязанности главного тренера временно были возложены на Даррена Флетчера. Таким образом, клуб формирует рабочую конфигурацию тренерского штаба на ближайшие матчи, чтобы обеспечить управляемость команды и четкую организацию во время игр.

Матч Бернли – Манчестер Юнайтед состоится 7 января. Стартовый свисток запланирован на 22:15.