Сергей Разумовский

Французский Страсбур официально подтвердил уход левого защитника сборной Украины Эдуарда Соболя. Клуб сообщил, что стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта, который первоначально действовал до июня, так что сотрудничество завершилось раньше запланированного срока.

Ранее в медиа появлялась информация, что 30-летний защитник может продолжить карьеру в Яблонце – клубе, за который Соболь уже выступал в прошлом.

В нынешнем сезоне украинец сыграл лишь один матч за Страсбург. А всего за время пребывания во французской команде провел 32 поединка и отдал два результативных паса.

Ранее Страсбур без Соболя одолел Кристал Пэлас.