Защитник с десятками матчей за сборную Украины покинул Лигу 1
Это НЕ Заборный!
около 1 часа назад
Эдуард Соболь. Фото: Страсбур
Французский Страсбур официально подтвердил уход левого защитника сборной Украины Эдуарда Соболя. Клуб сообщил, что стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта, который первоначально действовал до июня, так что сотрудничество завершилось раньше запланированного срока.
Ранее в медиа появлялась информация, что 30-летний защитник может продолжить карьеру в Яблонце – клубе, за который Соболь уже выступал в прошлом.
В нынешнем сезоне украинец сыграл лишь один матч за Страсбург. А всего за время пребывания во французской команде провел 32 поединка и отдал два результативных паса.