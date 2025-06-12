Михаил Цирюк

После ошеломительного успеха молодежной сборной Украины под руководством Руслана Ротаня на Евро-2023, где нашей команде удалось добраться до полуфинала, и блестяще пройденной квалификации подопечных Унаи Мельгоси на следующий континентальный чемпионат, ожидания от нашей команды на этом турнире будут довольно высокими.

Старт сине-желтых на чемпионате Европы 2025 запланирован уже на четверг, 12 июня, когда наша команда проведет матч против Дании. А пока предлагаем взглянуть, с какими игроками наша команда вступит в этот бой.

На последнем рубеже нашей команды, скорее всего, будет играть кто-то из основных вратарей двух лучших команд УПЛ — Руслан Нещерет, представляющий киевское Динамо, или александриец Георгий Ермаков — лидер по количеству сухих матчей в этом сезоне.

Третий голкипер в заявке — 19-летний Владислав Крапивцов, который в конце сезона провел два матча за первую команду Жироны, однако, скорее всего, при выборе основного состава Унаи Мельгоса остановится на ком-то из его более опытных коллег.

Линия защиты, по сравнению с Евро-2023, почти полностью обновлена. Среди тех, кто доходил до полуфинала предыдущего континентального чемпионата, здесь лишь двое игроков: динамовец Константин Вивчаренко и Арсений Батагов из турецкого Трабзонспора.

Однако в целом подбор исполнителей очень неплохой. Здесь и Тарас Михавко, который провел сезон в статусе основного центрбека Динамо, и одиозный новичок Металлиста 1925 Илья Крупский, и Артем Смоляков из американского Лос-Анджелеса, а также Владимир Салюк, Эдуард Козик и Виталий Роман.

Полузащита сборной Украины на прошлом Евро была едва ли не самой сильной линией нашей команды, и, по сравнению с ней, скажем честно, немного просела. В этот раз команде уже не помогут Михаил Мудрик, Артем Бондаренко и Георгий Судаков, которые проявили себя два года назад. Не в лучшей форме поедет на этот чемпионат и Владимир Бражко, который провел вторую часть сезона на скамейке запасных.

Вместо этого в этот раз мы будем надеяться на игроков, которые хорошо проявили себя в середняках УПЛ, таких как Владислав Велетень из Колоса, Илья Квасница и Олег Очеретько из Карпат или Александр Яцик, который провел эту кампанию в Зоре.

Кроме них, в распоряжении Мельгосы будет тройка резервистов Динамо — Волошин, Рубчинский и Брагару, Антон Царенко из польской Лехии и, пожалуй, главная звезда сине-желтых в этой линии — полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк, на которого возлагаются очень большие надежды.

А вот список наших форвардов на этом Евро будет очень похож на тот, какой мы видели на предыдущем. Здесь уже не будет Данила Сикана, который не сможет принять участие в турнире из-за возраста, однако Богдан Вьюнник из Лехии и динамовец Владислав Ванат — будут.

Именно он должен стать главным атакующим оружием сине-желтых на турнире. В этом году нападающий второй год подряд стал лучшим бомбардиром УПЛ и завершил клубный сезон с 21 голом во всех турнирах. По слухам из медиа, такая игра Ваната заинтересовала многие зарубежные клубы, в том числе из АПЛ, так что удачное выступление на турнире может стать для Владислава отличным шансом пойти на повышение.

В материале использованы фото Getty Images, УАФ.