Воспитанник Шахтера и бывший защитник Мариуполя, Александрии, киевского Арсенала, Миная, Металлиста 1925 и ряда других украинских и иностранных клубов Максим Жичиков в интервью Украинскому футболу поделился воспоминаниями о Михаиле Мудрике.

– После возвращения из Европы вы попали в кризисный киевский Арсенал, который безуспешно пытался спастись от вылета из УПЛ. Тогда в команду из Шахтера пришел в аренду Михаил Мудрик. Чем он запомнился?

– Да Мудрик в тот момент был инопланетянином. Ему говоришь одно, а он делает другое. Кричат ему бежать назад – а он выполняет что-то своё. После тренировки ему говорят: «Завершили, по воротам бить нельзя». А он отвечает: «А почему? Мне нужно бить». И продолжает бить.

Он был молодым и почти не играл. Да, у него были определённые качества. Но тот Мудрик, которого мы видели тогда, и тот, что потом засиял в Шахтере, – это два разных человека.

– Тогда вы, наверное, не могли представить, что Шахтер продаст его в Челси за 70 миллионов евро?

– Даже не думал, что так получится. Ну кто мог поверить? Он тогда поиграл в Арсенале, потом перешел в Десну... А уже потом в Шахтере нашел своего тренера – Игора Йовичевича, который помог ему раскрыться. К нему просто нашли правильный подход.

– Что думаете о дисквалификации Мудрика? Сможет ли он вернуться?

– Думаю, что да. Время ещё есть. Да, он много потерял, но с тем, как он работает, не должно быть проблем. Он фанат тренировок, фанат своего дела. Надо просто терпеть и работать. Мудрик ещё себя покажет.

Напомним, что Михаил Мудрик последний раз выходил на поле почти год назад — в ноябре 2024 года. После этого появилась информация, что допинг-проба 24-летнего футболиста оказалась положительной. Результаты повторного анализа пока не обнародованы, а юристы Мудрика работают над тем, чтобы возможная дисквалификация не была длительной.