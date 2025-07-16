Как сообщает испанское издание AS, в Жироне считают, что практически все позиции требуют усиления, за исключением вратарской линии.

Основным голкипером на будущий сезон останется Пауло Гассанига. Руководство уверено в его надежности при условии, что игрок будет избегать травм и других форс-мажоров.

Украинский вратарь Владислав Крапивцов продолжит быть вторым номером. В клубе полностью доверяют 20-летнему игроку и уверены, что он способен заменить Гассанигу без потери качества игры.

Крапивцова в Жироне считают важной фигурой для будущего команды и не планируют отпускать молодого вратаря.

В прошлом сезоне Крапивцов провел два матча в Ла Лиге, в которых пропустил семь голов. Его контракт с клубом действует до конца июня 2029 года. Жирона завершила прошлый чемпионат Испании на 16-й строчке, набрав 41 очко.

Ранее главный тренер Жироны Мичел извинился перед болельщиками за неудачный прошлый сезон.