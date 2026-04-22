Сергей Разумовский

В 33-м туре испанской Ла Лиги Жирона на своем поле потерпела поражение от Реал Бетиса, несмотря на удачное начало встречи. Украинский вингер Виктор Цыганков открыл счет, однако хозяева не смогли удержать преимущество и в итоге уступили.

Цыганков стал одним из заметных игроков матча. Украинец нанес два удара, один из которых был в створ ворот, активно действовал вблизи штрафной площади соперника и отличился качественной игрой в работе с мячом. Он также имел 50% успешности в дриблинге — одна удачная попытка из двух, заработал два фола, сам дважды нарушил правила и трижды возвращал мяч своей команде.

Отдельно стоит отметить высокую эффективность Цыганкова в передачах. Он выполнил 34 паса, из которых точными оказались 32, что дало 94% точности. Кроме того, две его передачи были ключевыми. По итогам матча украинский вингер получил оценку 7,9, став вторым лучшим игроком поединка.

Еще один украинец, нападающий Владислав Ванат, не смог принять участие в встрече из-за травмы. Голкипер Владислав Крапивцов провел матч в запасе и на поле не выходил.

После этого поражения Жирона осталась с 38 очками и занимает 11-е место в турнирной таблице. Реал Бетис, тем временем, набрал 49 баллов и идет на пятой позиции.

Ла Лига, 33-й тур

Жирона – Бетис 2:3

Голы: Цыганков, 7, Унаи, 67 (пен.) – Рока Хунк, 24, Еззальзуи, 63, Рикельме, 80

Жирона: Гассанига, Мартинес (Ринкон, 83), Блинд, Витор Роке, Морено - Бельтран (Рока, 66), Витсель, Мартин (Лемар, 83), Унахи, Эчеверри (Стуани, 73), Цыганков.

Бетис: Вальес, Руибаль (Бельерин, 75), Бартра, Натан, Гомес, Амрабат, Рока Хунк, Ло Чельсо (Рикельме, 46), Еззальзуи (Родригес, 88), Кучо (Бакамбу, 46) , Форнальс (Иско, 75).

Предупреждения: Унаи, 79 – Ло Чельсо, 9, Бакамбу, 50, Рикельме, 79.

