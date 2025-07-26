Сергей Стаднюк

Клубы украинцев провели товарищеские матчи в рамках подготовки к новому сезону. Однако оба, к сожалению, неудачно.

Турецкий Галатасарай уверенно победил Страсбур в своем контрольном поединке. Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте благодаря точному удару Шаллаи, а после перерыва дублем отметился Йылмаз, реализовав свои моменты на 50-й и 69-й минутах. Французский клуб ответил лишь одним голом – Лукович на 81-й минуте установил окончательный счет встречи.

Марсель же добыл сухую победу над испанской Жироной в спарринге со счетом 2:0. Первый мяч хозяева забили с пенальти, который реализовал Гринвуд. После перерыва уже с игры окончательный результат установил Гуири, точно пробив на 62-й минуте.

🇺🇦 Защитник Страсбура Эдуард Соболь вышел на замену на 62-й минуте.

🇺🇦 Вингер Жироны Виктор Цыганков провел на поле весь матч. Однако украинец не помог команде оформить хотя бы гол престижа.

🇺🇦 Голкипер каталонцев Владислав Крапивцов заменил конкурента в перерыве.

Товарищеские матчи

Галатасарай – Страсбур 3:1

Голы: Шаллаи, 5, Йылмаз, 50, 69 – Лукович, 81

Марсель – Жирона 2:0

Голы: Гринвуд, 35 (пен.), Гуири, 62

Ранее Жирона победила Эспаньол в серии пенальти и выиграла Кубок.