Жирона с Цыганковым и Крапивцовым, а также Страсбур с Соболем проиграли в два мяча известным соперникам
Галатасарай и Марсель одержали уверенные победы над клубами украинцев
около 22 часов назад
Клубы украинцев провели товарищеские матчи в рамках подготовки к новому сезону. Однако оба, к сожалению, неудачно.
Турецкий Галатасарай уверенно победил Страсбур в своем контрольном поединке. Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте благодаря точному удару Шаллаи, а после перерыва дублем отметился Йылмаз, реализовав свои моменты на 50-й и 69-й минутах. Французский клуб ответил лишь одним голом – Лукович на 81-й минуте установил окончательный счет встречи.
Марсель же добыл сухую победу над испанской Жироной в спарринге со счетом 2:0. Первый мяч хозяева забили с пенальти, который реализовал Гринвуд. После перерыва уже с игры окончательный результат установил Гуири, точно пробив на 62-й минуте.
🇺🇦 Защитник Страсбура Эдуард Соболь вышел на замену на 62-й минуте.
🇺🇦 Вингер Жироны Виктор Цыганков провел на поле весь матч. Однако украинец не помог команде оформить хотя бы гол престижа.
🇺🇦 Голкипер каталонцев Владислав Крапивцов заменил конкурента в перерыве.
Товарищеские матчи
Галатасарай – Страсбур 3:1
Голы: Шаллаи, 5, Йылмаз, 50, 69 – Лукович, 81
Марсель – Жирона 2:0
Голы: Гринвуд, 35 (пен.), Гуири, 62
Ранее Жирона победила Эспаньол в серии пенальти и выиграла Кубок.
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