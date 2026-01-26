Сергей Разумовский

В 21-м туре испанской Ла Лиги Жирона на своем поле сыграла вничью с Хетафе.

Хозяева долго не могли пробить организованную оборону соперника, а Хетафе, действуя прагматично, терпеливо ждал своего шанса. Особое внимание привлек дебют Марка-Андре тер Штегена в составе Жироны, однако первый матч немецкого голкипера за новую команду не обошелся без пропущенного мяча.

После перерыва гости открыли счет: на 59-й минуте Луис Васкес реализовал свой момент и вывел Хетафе вперед, испортив дебют тер Штегена. Жирона была вынуждена идти ва-банк в поиске спасения, и давление продолжалось до самого финального свистка. В итоге хозяева вырвали ничью уже в добавленное время — на 90+5-й минуте Витор Реис забил спасительный гол и установил окончательный счет 1:1.

Украинские легионеры провели на поле весь матч. Нападающий Владислав Ванат отыграл полные 90 минут и успел заработать желтую карточку, а вингер Виктор Цыганков также отработал без замены, помогая Жироне в атаке и во время решающего штурма в конце встречи.

Жирона набрала 25 очков в турнирной таблице и поднялась в верхнюю десятку.

Ла Лига, 21-й тур

Жирона – Хетафе 1:1

Голы: Витор Реис, 90+5 – Луис Васкес, 59

Жирона: тер Штеген, Ринкон (Франсес, 82), Реис, Блинд, Морено, Мартин (Аранго, 81), Бельтран, Цыганков, Лемар (Эчеверри, 63), Хиль (Рока, 71), Ванат

Хетафе: Сория, Фемения, Дуарте, Джене, Ромеро, Иглесиас, Мартин, Миллья, Арамбарри, Васкес (Боселли, 86), Сатриано

Предупреждения: Лемар (17), Морено (80), Бельтран (87), Рока (90+1), Ванат (90+6) – Дуарте (25), Мартин (83), Сатриано (90+3)

