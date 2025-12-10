Стало известно, почему киевское Динамо отказалось от кандидатуры Давида Беттони, бывшего ассистента Зинедина Зидана, который приезжал на клубную базу и провел переговоры с руководством столичного клуба.

По информации журналиста Виктора Вацко, француз Беттони настаивал на немедленном приобретении семи новых футболистов. Такие требования не устроили руководство Динамо, и предложение о его назначении было отклонено.

После отставки Александра Шовковского команда находится под руководством исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка.

Завтра, 11 декабря, Динамо сыграет матч 5 тура общего этапа Лиги конференций против Фиорентины. Начало поединка в 19:45.