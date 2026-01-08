Павел Василенко

Мощный зимний снегопад может серьезно вмешаться в календарь Бундеслиги. Первым тревогу забил Санкт-Паули, который сообщил, что его домашний матч против РБ Лейпциг в субботу в рамках стартового тура Бундеслиги-2026 находится под реальной угрозой срыва. Причина — неблагоприятный прогноз погоды для Гамбурга.

Немецкая метеорологическая служба (DWD) объявила строгое 24-часовое штормовое предупреждение, которое начинает действовать с 7:00 пятницы. Синоптики прогнозируют интенсивный снегопад в сочетании с сильным ветром, что может привести к образованию опасных снежных заносов.

В Санкт-Паули открыто признают риски. Клуб заявил, что в таких условиях не может гарантировать проведение матча, хотя делает все возможное, чтобы поле и стадион были готовы. При этом подчеркивается: ответственность клуба ограничивается только ареной и газоном, а вопросы транспортной логистики находятся вне их контроля.

Несмотря на пессимистические оценки отдельных клубов, Немецкая футбольная лига (DFL) пока настроена оптимистично и ожидает, что все девять матчей тура все же состоятся. В то же время в лиге признают: наибольшие риски существуют в северных и восточных регионах страны. Под угрозой также встречи Вердер – Гоффенхайм и Унион Берлин – Майнц.

Тур стартует в пятницу поединком Айнтрахт – Боруссия Дортмунд, и хозяева из Франкфурта уже заверили, что привлекут дополнительный персонал для борьбы со снегом. Фан-объединение Профессионального союза футболистов также готовы подключиться к уборке, чтобы матчи все же состоялись. Некоторые клубы, как, например, Штутгарт, даже решили отправиться на выезд заранее, чтобы избежать транспортного хаоса.