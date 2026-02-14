Сергей Разумовский

Киевское Динамо в субботу, 14 февраля, провело заключительный, восьмой, контрольный матч на зимних сборах в Турции, где команда готовится ко второй части сезона-2025/2026. Соперником киевлян стал РФШ – серебряный призер чемпионата Латвии из Риги. Стоит отметить, что это был уже второй спарринг для динамовцев в течение дня: утром подопечные Игоря Костюка сыграли с молдавским Зимбру и победили 5:3, так что против латышей вышел другой состав. Встреча состоялась в стандартном формате – два тайма по 45 минут.

Первый тайм прошел в относительно спокойном темпе и без большого количества острых моментов. Динамо работало с высоким прессингом и грамотно выстраивало позиционную игру, тогда как РФШ много комбинировал, но упирался в организованную защиту киевлян. Из заметных эпизодов можно вспомнить удар Редушка, который заблокировал защитник, а также два подряд угловых с разных флангов, после которых латвийская команда отбилась. В середине тайма Бражко пробил издалека мимо ворот, а Пономаренко имел неплохой шанс, но мяч полетел выше перекладины – в итоге на перерыв команды ушли при счете 0:0.

После отдыха сценарий в целом не изменился: Динамо благодаря прессингу чаще приближалось к штрафной площади соперника, однако долго не могло превратить владение в голы. Вивчаренко пытался пробить с дистанции, а в ответ опасность у ворот создал Савалниекс, но не попал в створ. Вскоре Волошин ворвался в штрафную и пробил в вратаря, а следующая атака стала результативной – Шапаренко откатил под удар Бражко, и тот точно пробил издалека, сделав 1:0. Вскоре Шапаренко мог удвоить преимущество, однако Липушчек вынес мяч с линии ворот. В конце Пономаренко заработал пенальти после фола в штрафной площади и сам четко реализовал одиннадцатиметровый удар в левый от себя угол – 2:0.

Этот матч стал последним для Динамо на турецком сборе. Теперь команда возвращается в Киев, где уже в пятницу, 20 февраля, сыграет первый официальный поединок 2026 года: в 17-м туре чемпионата Украины динамовцы примут Рух.

Товарищеский матч

Динамо Киев – РФШ 2:0

Голы: Бражко, 61, Пономаренко, 86 (пен.)

Динамо: Нещерет, Коробов, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихальонок (к), Шапаренко, Волошин, Редушко, Пономаренко.

РФШ: Марич, Савалниекс, Икауниекс, Липушчек (к), Зеленковс, Пренга, Кигурс, Диоманде, Нжи, Гайе, Филипович.

Предупреждение: Коробов, 78