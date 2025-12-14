Сергей Разумовский

В 16-м туре французской Лиги 1 Лион одержал минимальную, но очень ценную победу над Гавром.

Первый тайм выдался довольно осторожным, однако именно Гавр имел лучший шанс открыть счет: на 38-й минуте Сумаре не смог реализовать пенальти, упустив отличную возможность вывести свою команду вперед. Этот эпизод стал поворотным моментом встречи — Лион избежал проблем и смог сохранить ноль в своих воротах до перерыва, после чего перехватил инициативу.

После возобновления игры хозяева добавили в темпе и агрессивности в атаке, и их давление быстро дало результат. Шулц забил единственный гол в матче, который в итоге оказался победным для Лиона.

Чех, кстати, должен быть очень известен украинским болельщикам. В 2024 году он отличился в воротах киевского Динамо, оформил дубль в поединке со сборной Украины, а также записал на свой счет два ассиста в матчах против Кривбасса.

Лион набрал 27 очков и продолжает опережать Ренн в борьбе за Лигу Европы.

Лига 1, 16-й тур

Лион – Гавр 1:0

Гол: Шулц, 52

Лион: Грейф, Винисиус, Ньякате, Мата, Гатебур (Клюйверт, 85), Толиссо, Мортон, Мерах (де Карвалью, 73), Шулц (Геззаль, 89), Морейра, Сатріано (Карабец, 73), Діав

Гавр: Льорис, Него (Дукуре, 63), Зуау, Санганте, Кечта (К'єреме, 63), Ндіай, Секо, Намлі (Кетан, 78), Сумаре, Саматта (Жаке, 78)

Предупреждения: Него, Мортон, Ндіайє, Секо, Ніакате, Немлі