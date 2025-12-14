Сергей Разумовский

В 16-м туре турецкой Суперлиги Трабзонспор на своем поле сыграл вничью с Бешикташем.

Команды выдали зрелищный и драматичный поединок. Старт матча оказался шокирующим для хозяев: уже на 18-й минуте Абрагам открыл счет, а затем Черни удвоил преимущество «орлов». Почти сразу Мучи сократил отставание, но чех быстро оформил дубль, и казалось, что интрига в матче фактически исчезла.

Напряженность возросла еще больше после удаления Туре на 38-й минуте, что оставило Бешикташ в численном меньшинстве. И после перерыва картина игры изменилась, и Трабзонспор, имея на одного игрока больше, постепенно нагнетал давление на соперника.

Центральными фигурами камбэка стали Александр Зубков и Инао Улай. Сначала на 63-й минуте ивуариец сократил счет до минимума после передачи украинца, а в конце матча, на 84-й минуте, уже Инао Улай ассистировал Зубкову, который установил окончательный счет 3:3.

Украинский защитник Арсений Батагов провел на поле все 90 минут, отыграв полный матч в составе Трабзонспора, тогда как нападающий Данило Сикан вышел на замену в перерыве и добавил команде остроты в атаке. В итоге хозяева отыгрались с 1:3, используя численное преимущество и индивидуальное мастерство своих лидеров.

Трабзонспор набрал 35 очков и отпустил первый Галатасарай в отрыв на четыре балла.

Чемпионат Турции, 16-й тур

Трабзонспор – Бешикташ 3:3

Голы: Мучи, 25, Инао Улай, 63, Зубков, 84 – Абрагам, 18, Черни, 22, 31

Удаление: Туре, 38 (Бешикташ)