Звезда Ньюкасла отказался тренироваться с командой, руководство клуба не знает, где он.
Футболист намерен сменить обстановку
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Нападающий Ньюкасла Александер Исак отказывается тренироваться в тренировочном центре клуба, сообщает TBR Football.
25-летний швед дал понять тренеру Эдди Хау, что намерен тренироваться индивидуально дома. Он также не попал в состав на азиатский тур клуба из-за травмы. Руководство Ньюкасла в настоящее время не имеет информации о местонахождении игрока.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Ливерпуль согласовал личные условия с Исаком, но не с его клубом.
В сезоне 2022/23 нападающий забил 10 мячей и отдал три результативные передачи в 22 матчах. Контракт шведского форварда с Ньюкаслом действует до 30 июня 2028 года.