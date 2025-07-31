Павел Василенко

Нападающий Ньюкасла Александер Исак отказывается тренироваться в тренировочном центре клуба, сообщает TBR Football.

25-летний швед дал понять тренеру Эдди Хау, что намерен тренироваться индивидуально дома. Он также не попал в состав на азиатский тур клуба из-за травмы. Руководство Ньюкасла в настоящее время не имеет информации о местонахождении игрока.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Ливерпуль согласовал личные условия с Исаком, но не с его клубом.

В сезоне 2022/23 нападающий забил 10 мячей и отдал три результативные передачи в 22 матчах. Контракт шведского форварда с Ньюкаслом действует до 30 июня 2028 года.