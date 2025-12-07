Павел Василенко

В Мадриде все громче говорят о том, что нынешний сезон станет для Давида Алабы последним в футболке Реала. Согласно информации СМИ, клуб даже не сделал первого шага к переговорам о новом контракте — тишина, которая звучит громче любых заявлений.

Алаба присоединился к Реалу летом 2021 года как свободный агент после эпохи в Баварии. За эти три с половиной года он успел сыграть 120 матчей, забить пять мячей и отдать девять результативных передач. Но его история в Мадриде была бы значительно ярче, если бы не бесконечные травмы, которые преследовали австрийца. Разрыв крестовидных связок, проблемы с мениском, долгие месяцы вне игры — в общем, он пропустил почти полтора сезона.

Теперь, когда Алабе уже 33, а форма далека от стабильности, Реал принял решение двигаться дальше. По словам Фабрицио Романо, защитник покинет клуб после завершения этого сезона — его контракт просто не продлят.

И он, вероятно, не будет единственным. Молодое дарование Эндрик готовится к аренде в Лионе, а будущее Дани Себальоса подвешено в воздухе. Вместо этого «Реал» планирует как можно быстрее начать переговоры с Антонио Рюдигером, поскольку сохранение немецкого центрбека — один из приоритетов клуба.

В Мадриде готовится большая оборонная перестройка — и Алаба, похоже, станет ее главной жертвой.