Нападающий Колоса Юрий Климчук высказался в эфире УПЛ ТВ о своем голе в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Полесья (1:0).

Влад Велетень взял на себя игру. Я знал, что он сможет обыграть один на один, поэтому побежал на дальнюю штангу и ждал, чтобы мяч ко мне отскочил — он ко мне и отскочил.

Быстрый гол во втором тайме? Не знаю, наверное, это зависит от нашего настроя. На первый тайм мы выходили с очень боевым настроением, и после перерыва тоже — думаю, это нам помогло.

Мой гол очень важен. Это мой первый гол в новой команде — надеюсь, это поможет мне в будущем забивать еще и еще за Колос.

Карпаты? Мы спокойны, готовимся к каждой игре. На каждую игру выходим только, чтобы побеждать — так и готовимся к каждой игре. Поэтому для нас сегодня победа очень важна, и это придает нам сил и мотивации на следующие игры.