Зять Суркиса не играет за Динамо не из-за решения тренера? Защитник получил неприятную травму
У Биловара диагностировали перелом ребер
Центральный защитник киевского Динамо Кристиан Биловар не принял участия в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги против Оболони. Причиной отсутствия 25-летнего футболиста стала травма, о которой сообщила «Динамомания».
Около трех недель назад Биловар получил перелом ребер. В настоящее время игрок проходит курс восстановления, однако точные сроки его возвращения к тренировкам в общей группе и выхода на поле пока неизвестны.
На столичное дерби, которое состоялось 22 ноября, защитник не попал в заявку Динамо. Киевская команда одержала победу над Оболонью со счетом 4:2.
Последний официальный матч Биловар провел 2 ноября. В поединке 11-го тура УПЛ против Кривбасса, который завершился победой Динамо со счетом 2:0, он появился на поле лишь на 90-й минуте.
Кристиан Биловар является зятем президента Динамо Игоря Суркиса. 28 июля 2023 года защитник женился на его дочери Яне.
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