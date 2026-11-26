Сергей Разумовский

Центральный защитник киевского Динамо Кристиан Биловар не принял участия в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги против Оболони. Причиной отсутствия 25-летнего футболиста стала травма, о которой сообщила «Динамомания».

Около трех недель назад Биловар получил перелом ребер. В настоящее время игрок проходит курс восстановления, однако точные сроки его возвращения к тренировкам в общей группе и выхода на поле пока неизвестны.

На столичное дерби, которое состоялось 22 ноября, защитник не попал в заявку Динамо. Киевская команда одержала победу над Оболонью со счетом 4:2.

Последний официальный матч Биловар провел 2 ноября. В поединке 11-го тура УПЛ против Кривбасса, который завершился победой Динамо со счетом 2:0, он появился на поле лишь на 90-й минуте.

Кристиан Биловар является зятем президента Динамо Игоря Суркиса. 28 июля 2023 года защитник женился на его дочери Яне.