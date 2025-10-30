Павел Василенко

Состоялся матч второго тура группового этапа футзальной Лиги чемпионов, в котором Киев Футзал встречался с киевским клубом ХИТ.

Поединок прошел в Словении и завершился уверенной победой действующих чемпионов Украины – 5:0.

Отметим, что две украинские команды впервые в истории сыграли между собой в матче Лиги чемпионов по футзалу.

ХИТ занимает первое место в группе 8, набрав 6 очков и имеет большие шансы выйти в следующий раунд турнира. Киев Футзал (один балл) уже досрочно потерял шансы на выход в следующий раунд.

Лига чемпионов, 2-й тур

Группа 8

Киев Футзал – ХИТ – 0:5

Голы: Подлюк, 3, Кайо, 16 (автогол), Сагадайчный, 37, 40, Сухов, 38.