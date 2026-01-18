Сергей Разумовский

Сборная Украины провела контрольный матч против Словении в местной Вргнице. Спарринг состоялся в рамках подготовки сине-желтых к финальному турниру Евро-2026 и стал фактически последней проверкой перед стартом основных матчей европейского первенства, которые примут Литва, Латвия и Словения.

Встречу команды договорились провести в закрытом формате. Без зрителей и без прямой трансляции, чтобы тренерские штабы могли спокойно отработать запланированные игровые моменты, просмотреть различные комбинации и тактические варианты без лишнего публичного внимания.

По итогам поединка Украина одержала победу со счетом 2:0. Оба гола забили игроки сине-желтых – отличились Даниил Абакшин и Владислав Первеев. Этот результат стал позитивным итогом заключительного этапа подготовки и добавил команде уверенности накануне финального турнира Евро-2026.

Товарищеский матч

Словения – Украина 0:2

Голы: Абакшин, 30, Первеев, 37

Словения: Печек, Бержелак, Турк, Джурич, Шубан, Л. Чоп, Кнезевич, Осредкар, Хозян, Буковец, Янеж, Трдин, Чех, Фидерсек.

Украина: Савенко, Сухов, Белимов, Жук, Чернявский, Педяш, Первеев, Фаренюк, Швед, Абакшин, Шотурма, Приходько, Корсун, Микитюк.