Сергей Разумовский

УЕФА признала универсала сборной Украины Игоря Чернявского автором лучшего гола 2-го тура группового этапа Евро-2026 по футзалу. 30-летний украинец победил в голосовании болельщиков благодаря его мячу в матче против сборной Литвы, который завершился победой Украины со счётом 4:1.

Именно гол Чернявского открыл счёт в той встрече, а по итогам матча УЕФА также признала Игоря лучшим игроком поединка. Среди других кандидатов на награду были удар бельгийца Омара Раху в игре со Словенией, гол словенца Жиги Чеха в матче против Бельгии и результативный выстрел испанца Давида Новоа в поединке с Беларусью.

УЕФА сообщила, что претендентов на лучший гол 3-го тура опубликует на официальном сайте после завершения всех матчей раунда. Следующий матч сборная Украины проведёт 31 января — в четвертьфинале Евро-2026 украинцы сыграют против сборной Франции.