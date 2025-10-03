Сергей Стаднюк

Юношеская сборная Украины по футзалу сегодня, 3 октября, в Кишиневе проведет полуфинальный матч Евро-2025 (U-19) против Испании.

В групповом раунде команда Игоря Москвичова сначала уверенно победила Молдову (7:0), во втором туре уступила Португалии (0:4), а в заключительном матче обыграла Италию (2:0). Благодаря этим результатам украинцы заняли второе место в группе А и получили путевку в полуфинал.

Соперником «сине-желтых» будет сборная Испании, которая выиграла все поединки в группе В – против Турции (3:0), Чехии (3:2) и Словении (6:2). Наблюдать за игрой можно будет на MEGOGO по подпискам «Максимальная» и «Спорт». Начало встречи – в 18:00.

Первый чемпионат Европы по футзалу среди юношей состоялся в 2019 году в Риге, второй прошел в 2022-м в Хаэне (был перенесен с 2021-го из-за пандемии COVID-19), а третий – в 2023-м в Порече. Трофей дважды выигрывала Испания (2019, 2022), а действующим чемпионом является Португалия (2023).

Сборная Украины принимала участие во всех трех финальных турнирах, которые прошли до этого. В 2019 году подопечные Виталия Одегова завершили выступления на групповом этапе, заняв третье место. В 2022 году «сине-желтые» дошли до полуфинала, а в 2023-м команда Игоря Москвичова повторила этот результат.

🇺🇦 Состав сборной Украины U-19 по футзалу

🧤 Вратари: Иван Белимов (Каспий, Казахстан), Артем Рыбак (SkyUp-Киев Футзал-2), Владислав Швец (ХИТ).

⚽️ Полевые игроки: Максим Гайдук, Станислав Шклярук, Владислав Камец, Богдан Цап (все – Любарт), Ростислав Роськовский, Назар Першин, Артур Хибовский (все – Сокол), Артем Климчук (к), Ярослав Савич, Илья Приходько (все – Ураган), Александр Шпак (in.IT), Роман Господенко (Харьков), Артем Малиновский (Кардинал Авангард).