Павел Василенко

Состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу, в котором встретились украинский ХИТ и испанская Пальма Футзал. Поединок прошел в Беретьюйфалу (Венгрия) на арене «Пальфи Иштван Рендзевенищорнок» и завершился вничью со счетом 2:2.

Команда пропустила первой, вышла вперед на 16-й минуте благодаря голам Артура Подлюка и Игоря Чернявского, но не удержала преимущество. Во втором тайме Фабиньо с пенальти сравнял счет.

Ответный матч пройдет в Испании 5 декабря. Отметим, что Пальма Футзал является трехкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА (2022/23, 2023/24, 2024/25).

Победитель дуэли выйдет в 1/4 финала на лучшего в паре Приштина (Косово) – Рига (Латвия).

Лига чемпионов по футзалу, 1/8 финала

Первый матч

ХИТ Киев (Украина) – Пальма Футзал (Испания) – 2:2

Голы: Подлюк, 10, Чернявский, 16 – Шаруто, 6, Фабиньо, 37 (пенальти).