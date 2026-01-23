Сергей Разумовский

В стартовом туре футзального Евро-2026 сборная Украины сенсационно уступила Армении.

Первый тайм прошел в равной борьбе, несмотря на то что Армения дебютировала на чемпионатах Европы. Украинцы действовали активнее и нанесли почти вдвое больше ударов по воротам соперника – 28 против 15, однако по попаданиям в створ была полная равенство – 5:5. У обеих команд на высоком уровне сыграли вратари, а игрокам атаки заметно не хватало точности в завершающей фазе.

После перерыва Украина все же смогла открыть счет. На 26-й минуте Владислав Первеев обыграл соперника на правом фланге, сместился в центр и пробил. Однако удержать преимущество не удалось – на 30-й минуте после ошибки в обороне Михран Дерменджян остался без опеки перед воротами и сравнял счет.

До финального свистка Армения забила еще раз. Дерменджян оформил дубль и принес своей команде победу. Следующий матч на Евро-2026 сборная Украины проведет 25 января против сборной Литвы. Отметим также, что из-за травм турнир пропускает обладатель бронзового мяча ЧМ-2024 Ростислав Семенченко. Также сине-желтым не сможет помочь Андрей Мельник.

Украина провалила старт Евро-2026, не набрав ни одного очка. Армения с тремя баллами возглавила группу B. В параллельном матче Литва и Чехия сыграли вничью (3:3), набрав по одному очку.

Евро-2026. Групповой этап, первый тур

Армения – Украина 2:1

Голы: Дерменджян, 30, 39 – Первеев, 26

Армения: Агаджанов, Хромых, Саносян, неведров, Мелконян; Карабекянц, Манукян, Гандилян, Маргарян, Петросян, Машумян, Петросов, Егиязарян, Дерменджян.

Украина: Савенко, Микитюк, Абакшин, Фаренюк, Корсун; Белимов, Сухов, Швед, Жук, Педяш, Чернявский, Шотурма, Первеев, Приходько.

Предупреждения: Петросов, 18, Хромых, 31

Литва – Чехия 3:3

Голы: Баранаускас, 13, Раштутис, 17, Дерендяев, 19 – Сейдлер, 10, 15, Микуc, 40