Сборная Украины реабилитировалась за фиаско в первом туре Евро-2026
Сине-желтые одержали уверенную победу
около 4 часов назад
В рамках второго тура группы B на чемпионате Европы по футзалу сборная Украины победила команду Литвы со счетом 4:1.
Сине-желтые после поражения в стартовом матче Евро от Армении не имели шанса на ошибку и смогли уверенно реабилитироваться, создав комфортное преимущество еще в первой половине встречи.
Благодаря победе Украина поднялась на второе место в группе, набрав три очка. Лидирует Армения с шестью баллами.
В решающем туре за право выхода в плей-офф команда Александра Косенко сыграет против Чехии 28 января. Игра начнется в 20:30 по киевскому времени.
Чемпионат Европы по футзалу
Группа B
2-й тур
Украина – Литва – 4:1
Голы: Чернявский, 7, Первеев, 13, Корсун, 23, Абакшин, 33 – Дерендяев, 36.