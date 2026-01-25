Павел Василенко

В рамках второго тура группы B на чемпионате Европы по футзалу сборная Украины победила команду Литвы со счетом 4:1.

Сине-желтые после поражения в стартовом матче Евро от Армении не имели шанса на ошибку и смогли уверенно реабилитироваться, создав комфортное преимущество еще в первой половине встречи.

Благодаря победе Украина поднялась на второе место в группе, набрав три очка. Лидирует Армения с шестью баллами.

В решающем туре за право выхода в плей-офф команда Александра Косенко сыграет против Чехии 28 января. Игра начнется в 20:30 по киевскому времени.

Чемпионат Европы по футзалу

Группа B

2-й тур

Украина – Литва – 4:1

Голы: Чернявский, 7, Первеев, 13, Корсун, 23, Абакшин, 33 – Дерендяев, 36.