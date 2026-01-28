Сергей Разумовский

В решающем матче группового этапа Евро-2026 по футзалу сборная Украины в Риге обыграла Чехию.

После сенсационного поражения от Армении (1:2) и уверенной победы над Литвой (4:1) подопечным Александра Косенко для выхода в четвертьфинал было достаточно сыграть вничью. Тем не менее, украинцы с первых минут дали понять, что настроены исключительно на победу.

Счет был открыт на 15-й минуте: Чернявский обыграл соперника на левом фланге и из острого угла точно пробил в дальний угол. Уже через минуту Сухов быстро ввел мяч в игру, нашел Жука, и тот в одно касание удвоил преимущество сине-желтых.

После перерыва украинская команда не снизила темп. На 23-й минуте Абакшин перехватил мяч и отправил его в пустые ворота. А на 28-й минуте Микитюк разыграл угловой с Абакшиным, который мощным ударом под перекладину оформил дубль. Только после этого чехи смогли ответить, сократив отставание благодаря точным ударам Павела Дрозда и Кноблоха.

Тем не менее, на 36-й минуте Швед совершил стремительный прорыв в штрафную площадку, обыграл Жежулку и снова заставил чехов начинать с центра. Соперник еще успел ответить голом Зарубы, но на большее его не хватило.

В итоге сборная Украины победила со счетом 5:3, заняла второе место в группе В и пробилась в четвертьфинал Евро-2026, где 31 января сыграет против сборной Франции, которую обыгрывала в матче за бронзу чемпионата мира-2026.

Евро-2026. Групповой этап, третий тур

Чехия – Украина 3:5

Голы: П. Дрозд, 30, Кноблох, 36, Заруба, 39 – Чернявский, 15, Жук, 16, Абакшин, 23, 28, Швед, 36

Чехия: Жежулка, Заруба, П. Дрозд, Зайдлер, Д. Дрозд; Куделка, Запотоцкий, Ф. Микуш, Голый, Кноблох, Внук, Ж. Микуш, Руила.

Украина: Сухов, Микитюк, Педяш, Абакшин, Корсун; Швед, Жук, Чернявский, Фаренюк, Шотурма, Приходько, Первеев, Белимов, Савенко.

Предупреждения: Внук, 32 – Абакшин, 2, Чернявский, 26, Приходько, 33