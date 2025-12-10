FIG официально переименована в World Gymnastics
Федерация подчеркнула глобальную миссию
около 1 часа назад
Международная федерация гимнастики (FIG) официально изменила название на World Gymnastics. Об этом сообщили в обращении организации.
«World Gymnastics чётко отражает нашу миссию — быть глобальным центром для спортсменов, тренеров, болельщиков и партнеров. Это не просто ребрендинг, а обещание вывести спорт на новый уровень и расширить доступ к гимнастике в мире. Гимнастика — один из самых вдохновляющих видов спорта, и новое название фиксирует эту энергию для будущих поколений».
Изменение вступит в силу немедленно. Логотип, сайт и социальные сети уже обновлены.
Напомним, Международная федерация гимнастики предоставила еще 23 россиянам нейтральный статус.
