Олег Керамист

Глава Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад назвала скандалом решение CAS, которое отклонило апелляцию Федерации гимнастики Израиля по недопуску атлетов на ЧМ-2025 в Индонезии. Об этом она заявила в комментарии One.co.

«Отказ в визах от правительства Индонезии и действия FIG – это нарушение олимпийских ценностей и Олимпийской хартии, которая запрещает политическое вмешательство в спорт. Лидеры МОК, в частности Кёрсти Ковентри, пытались изменить это решение. Поведение президента FIG Моринари Ватанабэ разочаровывает. Индонезия не достойна проводить соревнования, и мы будем действовать, чтобы этого не произошло». Яэль Арад

Арад подчеркнула, что апелляция в CAS продолжается и будет иметь значение для спортивного мира. Она выразила поддержку атлетам и пообещала предотвратить подобные инциденты.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет 19–25 октября в Джакарте. Индонезия отказала в визах шести израильским гимнастам, ссылаясь на поддержку Палестины. CAS подтвердил, что FIG не контролирует визовую политику, и отклонил требование отменить турнир.