Ковтун о возвращении россиян на турниры: «Они не должны выступать»
Титулованный гимнаст не изменил свою позицию
Бывший украинский гимнаст Илья Ковтун, который сейчас представляет Хорватию, высказался против допуска российских спортсменов к международным турнирам.
Цитирует Ковтуна jutarnji.hr.
«Я давно говорил, что из-за войны они не должны выступать, но Международный олимпийский комитет принял такое решение, и теперь мы будем соревноваться с ними на арене. Конечно, многие из них не поддерживают войну, но что я могу сейчас о них сказать, если никто из них ничего не говорит против войны?».
Напомним, в июле 2025 года Ковтун сменил спортивное гражданство на хорватское.
За новую страну он завоевал три медали на крупных международных соревнованиях: два золота на чемпионате Европы-2026 в Загребе – в многоборье и упражнениях на параллельных брусьях, а также серебро на чемпионате мира-2026 в Роттердаме на параллельных брусьях.
Ранее Ковтун прокомментировал решение сменить спортивное гражданство.
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