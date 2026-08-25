Владимир Кириченко

Ирина Горбачева (Надюк), тренер бывшего украинского гимнаста Ильи Ковтуна, заявила, что Украина не поддерживала их финансово.

В своем посте о выступлении Ковтуна на чемпионате Европы Горбачева не упомянула Украину. Журналист Артем Худолеев спросил у тренера в комментариях, почему она не написала об Украине, которая все эти годы выделяла им средства.

«К сожалению, нас не финансировали, и этому есть не громкие слова некоторых, а факты и доводы в официальных документах министерства. Никаких сотен долларов не было».

В ответ на эти слова журналист отправил скриншоты из официальных документов, в которых указано, когда и какие средства были выделены Ковтуну и Горбачевой.

В частности, за награду Олимпиады-2024 Ковтун и Горбачева получили по 80 тысяч долларов. Также были выплаты за чемпионат мира, чемпионат Европы, президентская стипендия, финансирование от Черкасс.

Как сообщил Худолеев, после этого сообщения Ирина его заблокировала.

По информации UkrSportBase, Ковтун и Горбачева только в 2023-2024 годах получили около 8,5 млн грн из государственного бюджета Украины.

Горбачева у пості про виступ Ковтуна на ЧЄ за Хорватію взагалі не згадала Україну, яка з 2022-го на сотні тисяч доларів фінансувала їх.



Потім написала, що «нас не фінансували».



Після цього забанила журналіста, який скинув скріни про отримання нею і Ковтуном коштів від України. pic.twitter.com/Fd5smPsrQK — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) August 24, 2026

В июле 2025 года Ковтун изменил спортивное гражданство на хорватское и выиграл Евро-2026 в личном многоборье и упражнениях на брусьях.