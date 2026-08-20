Денис Седашов

Бывший украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл золотую медаль на чемпионате Европы-2026 в мужском личном многоборье.

Для 23-летнего спортсмена это первое выступление на континентальном первенстве после смены спортивного гражданства в июле 2025 года.

Представляя Хорватию, Ковтун набрал 82,833 балла и обогнал «нейтрального» атлета Арсения Духна всего на 0,001 балла.

«Должен был уехать из охваченной войной Украины»: Ковтун прокомментировал решение сменить спортивное гражданство.