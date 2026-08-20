Ковтун завоевал золотую медаль Евро-2026 в многоборье под флагом Хорватии.
Илья завоевал медаль высшего класса с результатом 82,833 балла
Бывший украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл золотую медаль на чемпионате Европы-2026 в мужском личном многоборье.
Для 23-летнего спортсмена это первое выступление на континентальном первенстве после смены спортивного гражданства в июле 2025 года.
Представляя Хорватию, Ковтун набрал 82,833 балла и обогнал «нейтрального» атлета Арсения Духна всего на 0,001 балла.
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