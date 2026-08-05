Денис Седашов

Спортивный гимнаст Илья Ковтун прокомментировал решение изменить спортивное гражданство и далее выступать за сборную Хорватии.

По словам спортсмена, принятие этого решения стало самым сложным вызовом в его жизни, поскольку оно заключалось в выборе между пребыванием дома и возможностью продолжать профессиональную карьеру. Слова приводит Vecernji List.

Труднее всего мне было, когда мы поняли, что, если я хочу развивать спортивную карьеру, мне нужно уехать из охваченной войной Украины и найти более спокойные и безопасные условия для жизни и тренировок. Это было важное жизненное решение. Илья Ковтун

Несмотря на переезд за границу, гимнаст признается, что продолжает скучать по родному дому:

Мне, конечно, не хватает семьи, друзей детства, прогулок по родному городу... Илья Ковтун

Также Ковтун рассказал, что для него значит успех за пределами турнирных таблиц и наград:

Спортивная карьера не длится всю жизнь, спортсмены рано завершают карьеру. Когда однажды я оглянусь назад, хочу быть доволен собой как человеком, который, будучи спортсменом, выкладывался полностью, чтобы достигать лучших результатов в спорте, который любит и который выбрал своим путем. Илья Ковтун

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