Олег Гончар

Ниццкий уголовный суд вынес приговоры двум тренерам женской секции гимнастического клуба Кавигаль за насилие, в частности сексуальное, над несовершеннолетними.

45-летний Йохан Лефевр получил два года домашнего ареста с электронным браслетом и пожизненный запрет работать с детьми профессионально или на волонтерских началах.

53-летняя Виолетта Дамиан получила восемь месяцев условно за физическое насилие. Прокуратура просила 18 месяцев условно и 10-летний запрет на работу с несовершеннолетними.

Дело началось в 2019 году после жалоб бывших воспитанниц клуба Кавигаль — одного из сильнейших во Франции. Оба тренера отрицали вину.

Пострадавшие рассказывали о систематических унижениях, физическом и сексуальном насилии на протяжении нескольких лет.