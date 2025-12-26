Чемпионат Польши. Галичанка – Гнезно. Видеотрансляция на XSPORT
Украинки примут команду из топ-4 польской Суперлиги
24 минуты назад
Фото: Галичанка
28 декабря состоится встреча 12 тура чемпионата Польши по гандболу между Галичанкой и Гнезно.
Трансляция встречи пройдет на Youtube канале XSPORT. Начало – в 17:00 по киевскому времени:
Отметим, что в турнирной таблице польской Суперлиги Галичанка идет шестой с 4 победами в 11 матчах. Гнезно находится на четвертой позиции с семью победами в 11 встречах.
