Олег Шумейко

16 ноября "Галичанка" в рамках польской Суперлиги по гандболу встретится со второй командой чемпионата "Пйотрковией".

Трансляцию матча "Галичанка" – "Пйотрковия" смотрите на телеканале XSPORT+ и на Youtube канале XSPORT. Начало – в 17:00 по киевскому времени:

Напомним, что "Галичанка" накануне выиграла в чемпионате Польши два матча подряд.