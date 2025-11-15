Чемпионат Польши. Галичанка – Пётроковия. Видеотрансляция на XSPORT
Смотрите игру в прямом эфире 16 ноября. Начало – в 17:00
около 7 часов назад
Фото: Галичанка
16 ноября "Галичанка" в рамках польской Суперлиги по гандболу встретится со второй командой чемпионата "Пйотрковией".
Трансляцию матча "Галичанка" – "Пйотрковия" смотрите на телеканале XSPORT+ и на Youtube канале XSPORT. Начало – в 17:00 по киевскому времени:
Напомним, что "Галичанка" накануне выиграла в чемпионате Польши два матча подряд.
Поделиться