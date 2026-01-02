Чемпионат Польши. Рух – Галичанка. Трансляция на XSPORT
Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени
около 1 часа назад
Фото: Галичанка
3 января Галичанка проведет матч 13 тура чемпионата Польши по гандболу. Соперницами украинок станет Рух, который занимает последнюю позицию.
Трансляция встречи состоится на Youtube канале XSPORT. Начало – в 19:00 по киевскому времени:
Отметим, что Галичанка в турнирной таблице польской Суперлиги идет шестой с 5 победами в 12 матчах. Рух в этом сезоне не одержал ни одной победы.
