На площадке продолжается тренировка. Юная гандболистка бросает мяч – и промахивается. Дарья Попсуй видит эту ошибку сразу с трех точек зрения. Как игрок – чувствует, что девочка слишком напрягла плечо, побоялась рискнуть. Как тренер – понимает, какое именно упражнение нужно дать, чтобы исправить технику. Как судья – знает, что арбитр зафиксирует нарушение из-за неправильного положения ноги еще до броска. Три роли, которые обычно существуют отдельно, у Дарьи сливаются в единую системную визию гандбола.

В украинском женском гандболе таких специалистов – единицы. Попсуй прошла путь от игрока сборной и мастера спорта до тренера юношеской школы, судьи национальных турниров и автора методического пособия. Каждая роль дала ей то, чего не узнаешь из учебников. И главное - научила видеть игру целостно, а не фрагментами.

Игрок: фундамент, на котором держится всё остальное

В команде Налоговая академия Дарья впервые по-настоящему почувствовала, что такое профессиональный гандбол. Переход из Спартака в середине нулевых стал точкой отсчета: новая команда, молодой состав, другая философия подготовки. Здесь не просто муштровали – давали возможность думать на площадке, принимать решения, расти как спортсменке. Звание мастера спорта в 2007 году стало признанием уровня, а четвертьфинал Кубка Европы – школой, которую не заменит никакая теория.

«Когда играешь против европейских грандов, понимаешь собственные границы, – говорит Дарья. – И учишься работать за этими границами. Потом это невозможно объяснить воспитанницам – они должны пройти через это сами».

Возвращение после перерыва в сезоне 2011/2012 показало другое: Попсуй умеет брать ответственность. Команда была на дне турнирной таблицы, а завершила сезон в призовой тройке. Тогда Дарья осознала – на площадке она уже сделала всё, что могла. Пришло время передавать опыт дальше.

Игровая карьера стала основой для всего остального. Невозможно качественно тренировать, не зная изнутри, что происходит с телом спортсменки на пределе возможностей. Невозможно судить объективно, не понимая логики действий игрока. Дарья прошла через это – и получила базу, которой не хватает большинству коллег.

Тренер: когда теория встречается с реальностью

В 2015 году Дарья начала работать с девочками 12-16 лет в спортивной школе. Это самый сложный возраст – тело меняется, психика нестабильна, мотивация скачет. Большинство тренеров работают по советским методикам: максимум физических нагрузок, жесткая дисциплина, результат любой ценой. Психология – вне внимания.

Попсуй имела преимущество – она сама это прошла. Знала, как болит тело после третьей тренировки за день. Помнила, что такое выходить на площадку, когда голова занята совсем другим.

«Приходит девочка после ссоры с родителями – и ты видишь, что ее здесь нет, – объясняет Дарья. – Можно гонять ее и требовать результат. А можно поговорить, дать другую нагрузку. Игровой опыт научил чувствовать состояние спортсменки».

Семь лет работы выявили системную проблему: методики устарели, психологической поддержки нет, индивидуальный подход – редкость. А именно в этом возрасте формируется все: характер, отношение к спорту, понимание своего тела.

«Я видела эти пробелы еще как игрок, – говорит Попсуй. – Став тренером, поняла: нужно что-то менять».

Судья: третье око, которое видитсистему

Предложение от Федерации пляжного гандбола попробовать себя в судействе застало врасплох. Тренеры и судьи обычно по разные стороны баррикад. Но Дарья согласилась – из любопытства. Хотелось увидеть игру с третьего ракурса.

Игровой опыт снова помог: Попсуй понимала логику действий гандболисток, предвидела их шаги, видела нарушения еще до того, как они происходили.

«Как тренер я мотивирую и развиваю. Как судья – слежу за честностью и соблюдением правил, – поясняет она. – Опыт в этих двух ролях дает полную картину игры».

Судейство научило системному мышлению. Теперь, разбирая ошибки воспитанниц, Дарья может объяснить не только ЧТО они сделали не так, но и КАК это увидит судья, какие последствия это будет иметь. Девушки начинают понимать игру не только изнутри, но и глазами арбитра.

Это редкая компетенция. Большинство тренеров не имеют судейского опыта, судьи редко становятся тренерами – конфликт интересов. Попсуй оказалась в точке пересечения всех трех ролей – и это дает ей 360-градусный взгляд на гандбол.

Методист: три роли – одна система

Большой опыт работы с юными спортсменками – это массив наблюдений, который нужно было систематизировать. Дарья разработала методическое пособие для тренеров, работающих с девочками 12-16 лет.

«Методичка родилась из вопроса: почему талантливые девочки уходят из спорта? – говорит Попсуй. – И ответ был очевидным: система их ломает. Нужно было создать инструмент, который этому помешает».

Уникальность пособия – в синтезе трех ролей. Игрок знает, что происходит на площадке изнутри. Тренер видит, как развивать спортсменку. Судья понимает, как оценивается игра извне. Написать такое пособие могла только человек, прошедший все три этапа.

На Западе тренер сначала изучает спортсмена, а уже потом выбирает методику. В Украине традиционно сильная техническая подготовка, но индивидуализация часто отходит на второй план. Попсуй смогла объединить оба эти подхода.

В пособии – три слоя: техническая база из украинской школы, психологические методики из западного опыта и отдельный раздел о физиологии и психологии подростков – то, что обычно игнорируют.

Почему это важно

Большинство тренеров – либо бывшие игроки, либо теоретики. Судьи редко становятся тренерами. Методисты часто не имеют практики на высоком уровне. Дарья – уникальна: она прошла все три роли и объединила их в целостную систему.

Это дает ей возможность понимать игру на всех уровнях одновременно, создавать действенные методики, а не теоретические конструкции, и иметь авторитет в профессиональной среде.

Сейчас Дарья живет в США, консультирует украинских тренеров и работает над проектами развития женского гандбола. Украинская база плюс американские ресурсы – это дает возможность строить то, чего не удалось бы в рамках одной системы.

«Моя цель – не просто тренировать, а менять сам подход к тренировкам, – формулирует Попсуй. – А для этого надо видеть всю картину».

Три роли для нее – не случайность, а стратегия. Игрок дает понимание того, что происходит с телом и психикой спортсменки. Тренер учит, как это знание использовать на практике. Судья добавляет системный взгляд, который завершает картину.Вместе это складывается в экспертизу редкого уровня — ту, которая меняет не отдельных спортсменок, а сам подход к их подготовке.