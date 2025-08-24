Мотор завоевал Суперкубок Украины
В борьбе за титул запорожцы разобрались с Одессой
около 2 часов назад
24 августа состоялся матч за первый трофей сезона – Суперкубок Украины-2025 по гандболу.
Разыгрывали титул гегемон Мотор и вице-чемпион Кубка Украины Одесса. Одесситы не смогли навязать фавориту борьбу и разгромно уступили.
Суперкубок Украины-2025
Мотор – Одесса 32:18 (17:8)
Мотор: Чудинов, Радченко, Котюк (6), Кубатко (1), Рагозин, Черевко (1), Васильев, Кравченко (4), Бондал, Гарбар (3), Шидловский, Заболотный (2), Горовой (11), Тютюнник (4)
Одесса: Дендабарь, Пацаюк, Саварин (10), Римарчук (1), Сагдеев, Савчук (1), Колесников, Маломан (1), Григорьев (1), Завидов (2), Ишкин, Николюк (2), Олексов, Списак
Напомним, что у женщин Суперкубок Украины завоевала Галичанка.
