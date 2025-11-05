Польская Суперлига. Галичанка – Кобежице. Видеотрансляция на XSPORT
Матч начнется в 19:00 по киевскому времени
Фото: Галичанка
5 ноября Галичанка проведет матч 9 тура чемпионата Польши по гандболу с Кобежице.
Встречу Галичанка – Кобежице смотрите на Youtube канале XSPORT. Начало – в 19:00 по киевскому времени:
Отметим, что команды являются соседями в турнирной таблице польской Суперлиги – Кобежице находится на пятой позиции, Галичанка идет шестой. Напомним, что накануне Галичанка обыграла Сосницу.
