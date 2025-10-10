Сборная Украины назвала состав на стартовые матчи квалификации Евро-2026
Украинки сыграют со Швецией и Сербией
44 минуты назад
Тренерский штаб женской команды Украины по гандболу определился с заявкой на матчи квалификации чемпионата Европы-2026.
Состав сборной Украины на стартовые матчи квалификации Евро-2026:
Вратари: Мария Гладун, Анжелика Грабчак, Анастасия Лазорак
Разыгрывающие: Любовь Росоха, София Безрукова, Анастасия Бондаренко
Линейные: Карина Колодюк, Ирина Прокопяк, Татьяна Винниченко
Левые полусредние: Юлия Андрийчук, Карина Соскида, Ирина Компаниец
Правые полусредние: Диана Дмитришин, Милана Шукаль
Левые крайние: Виктория Малеванная, Ольга Макаренко
Правая крайняя: Дарья Корец
Напомним, что в группе украинские спортсменки встретятся со сборными Швеции, Сербии и Литвы. 16 октября состоится гостевой матч со Швецией, а 19 октября пройдет номинально домашняя встреча с Сербией.