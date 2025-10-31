Олег Шумейко

Мужская команда Украины по гандболу готовится к чемпионату Европы-2026, который пройдет с 15 января по 1 февраля в Швеции, Дании и Норвегии.

В рамках подготовки к Евро-2026 «сине-желтые» сыграют на товарищеском турнире Кубок Карпат. С 31 октября по 2 ноября украинцы проведут матчи со сборными Румынии, Словакии и Грузии.

Отметим, что в основном раунде Евро-2026 сборная Украины сыграет с Францией, Норвегией и Чехией. Игры квартета C состоятся в Осло.