Жанна Скубенич, уроженка Украины, уверенно закрепляет за собой место среди самых успешных гандболисток в США. Её спортивная история – это пример того, как талант, труд и упорство могут открыть двери на международную арену.

От украинской школы до американской арены

Родилась Жанна в 1993 году в живописном Ужгороде, где с детства начала знакомство с гандболом. Первые шаги в спорте она сделала в гандбольной школе «СДЮШОР» Ужгород, а профессиональный опыт приобретала в составе ГК «Карпаты». Её тренерами были авторитетные наставники – Борис Петровский и Елена Шукаль, которые помогли юной спортсменке раскрыть свой потенциал.

Уже в 17 лет Жанна дебютировала в национальной молодёжной сборной Украины. Тогда же её имя впервые громко прозвучало в спортивных новостях – дважды подряд она была признана лучшей игроком турнира «Кубок Украины».

Международные достижения

После ярких выступлений в украинском чемпионате Жанна получила приглашение в университетскую команду в Венгрии, что стало первым шагом в международной карьере. Вскоре она перешла в профессиональный клуб Iuventa Michalovce в Словакии – один из сильнейших клубов региона, где продолжила совершенствовать своё мастерство.

В 2023 году спортсменка переехала в США, чтобы присоединиться к американской гандбольной лиге (USATH), которая активно развивается и привлекает внимание мировых специалистов. Свою американскую историю она начала в команде The World’s Handball Team – двукратных чемпионов USA Team Handball Nationals. В этом сезоне Жанна будет выступать в основном составе команды, борясь за новые титулы.

Признание и влияние

Помимо игровой карьеры, Жанна активно занимается развитием гандбола в США. Она организует мастер-классы для детей, популяризируя спорт среди молодежи, и делится собственным опытом в блоге, где пишет о женском спорте, мотивации и командном духе.

Её приглашают как эксперта в подкасты, посвящённые гандболу в Северной Америке, где она рассказывает о специфике европейских и американских школ игры, а также о важности психологической подготовки спортсменов.

Жанна Скубенич – это пример того, как украинский талант может вдохновлять далеко за пределами родины. Её путь доказывает, что даже в новой стране можно добиться успеха, оставаясь верной своим корням и любви к спорту.

Блог Жанны: skubenychzhanna.blogspot.com

Фейсбук Жанны: https://www.facebook.com/share/1DhsZ7RAkw/?mibextid=wwXIfr