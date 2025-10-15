Анахайм вырвал победу у Питтсбурга, Эдмонтон победил Рейнджерс, Каролина разгромила Сан-Хосе
Монреаль и Вашингтон в овертаймах обыграли Сиэтл и Тампу
25 минут назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Монреаль — Сиэтл — 5:4 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 1:0)
Рейнджерс — Эдмонтон — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Торонто — Нэшвилл — 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)
Вашингтон — Тампа-Бэй — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Калгари — Вегас — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Даллас — Миннесота — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Сан-Хосе — Каролина — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Анахайм — Питтсбург — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)