Айлендерс в дерби обыграл Рейнджерс, Тампа победила Флориду, Колорадо в серии буллитов обыграл Вегас.
Миннесота в овертайме одолела Виннипег, Каролина не оставила шансов Детройту
около 1 часа назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс — 2:0
Нью-Джерси Девилз — Вашингтон Кэпиталз — 3:4 ОТ
Флорида Пантерз — Тампа-Бэй Лайтнинг — 2:4
Виннипег Джетс — Миннесота Уайлд — 3:4 ОТ
Баффало Сейбрз — Бостон Брюинз — 4:1
Каролина Харрикейнз — Детройт Ред Уингз — 5:2
Торонто Мэйпл Лифс — Оттава Сенаторз — 7:5
Даллас Старз — Чикаго Блэкхокс — 3:4 Б
Сент-Луис Блюз — Нэшвилл Предаторз — 3:2
Лос-Анджелес Кингз — Анахайм Дакс — 6:1
Калгари Флэймз — Эдмонтон Ойлерз — 3:2
Вегас Голден Найтс — Колорадо Эвеланш — 5:6 Б
Ванкувер Кэнакс — Сан-Хосе Шаркс — 3:6
