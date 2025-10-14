Бостон проиграл Тампе, Флайерс обыграли Флориду, Детройт вырвал победу у Торонто
Нашвилл разгромил Оттаву, Колорадо оказался сильнее Баффало
около 1 часа назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Баффало – Колорадо – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Бостон – Тампа-Бэй – 3:4 (0:2, 3:2, 0:0)
Айлендерс – Виннипег – 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Оттава – Нэшвилл – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Торонто – Детройт – 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Коламбус – Нью-Джерси – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Филадельфия – Флорида – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Ванкувер – Сент-Луис – 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
Миннесота – Лос-Анджелес – 4:3 (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, по буллитам – 1:0)
Чикаго – Юта – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Поделиться