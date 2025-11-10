Чикаго не оставил шансов Детройту, Миннесота всухую обыграла Калгари
Каролина в сумасшедшем матче победила Торонто
около 2 часов назад
Детройт – Чикаго / Фото - Yahoo
Сегодня ночью прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Детройт проиграл Чикаго (1:5), Питтсбург уступил Лос-Анджелесу (2:3), Торонто уступил Каролине (4:5).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Детройт – Чикаго 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Питтсбург – Лос-Анджелес 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Даллас – Сиэтл 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Оттава – Юта 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Торонто – Каролина 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)
Миннесота – Калгари 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Ванкувер – Колорадо 4:5 (1:2, 1:0, 2:2, 0:1, по буллитам – 0:0)
Анахайм – Виннипег 4:1 (2:0, 1:1, 1:0, 0:0)